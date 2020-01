Ottima prestazione per Margherita Baratta alla Coppa del Mondo

Prova molto positiva per la giovane schermitrice ligure Margherita Baratta, tesserata per la Genovascherma che nella prova di Coppa del Mondo femminile Under 20, tenutasi a Udine nello scorso weekend. La giovane atleta può dirsi molto soddisfatta visto che è all’esordio fra le Under 20, lei che apparterrebbe alle Under 17.

Bilancio in positivo nella fase a gironi con quattro vittorie e due sconfitte. Successivamente la genovese si impone sulla danese Stiller per 15-12 e l’italiana Grasso per 15-12, ma deve arrendersi alla polacca Jannelli nei sedicesimi di finale. Vittoria netta per 9-15 in favore della slava che “condanna” al 24° posto assoluto la ligure. Alla fine, però bicchiere mezzo pieno viste le premesse e l’ampia concorrenza nella competizione friulana.