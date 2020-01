Ondulina staccata da galleria A26, la versione di Aspi: “Notizia errata, parte rimossa dai tecnici”

Genova. A seguito della diffusione della notizia riguardante un’ondulina suppostamente staccatasi dalle pareti della galleria della A26, questa mattina la redazione di Genova24 ha ricevuto la dichiarazione di Autostrade per l’Italia, che precisa l’accaduto con una nota stampa. La riportiamo integralmente.

“È del tutto errata la notizia secondo cui un’ondulina si sarebbe staccata, o sarebbe stata dimenticata, all’interno di una galleria della rete di Autostrade per l’Italia – si legge nella nota – L’ondulina infatti è stata rimossa durante la nottata dagli addetti tecnici della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia presso la galleria Pietraguzza Nord, nell’ambito di lavori di controllo in corso”.

“La fotografia, ripresa da Facebook, è evidentemente stata scattata nel momento in cui l’ondulina era stata appoggiata a terra dai nostri addetti, in attesa di venire caricata su un mezzo di cantiere e portata in deposito. L’operazione è stata eseguita nel pieno rispetto delle regole e in totale sicurezza sia per il nostro personale sia per gli utenti – conclude – La corsia, infatti, era regolarmente chiusa al traffico”.