Nuovo ponte, via 30 Giugno chiusa nel weekend. Bucci: “Prossima settimana impalcato da 100 metri”

Genova. “Tra sabato e domenica sarà alzato il concio di testa della pila nove, azione propedeutica al varo della prima trave da 100 metri, che avverrà alla fine della settimana prossima, nei tempi che ci eravamo prefissati”. Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, a margine della presentazione della nuova sede di Rina Consulting a Genova, scandisce i tempi del cantiere del nuovo ponte.

La prossima settimana, spiega Bucci, partirà anche la spalla della pila 1. “Sarà un tipo di montaggio un po’ diverso rispetto agli altri perché trattandosi di una struttura in pendenza sarà necessaria una torre centrale”.

Per l’elevazione del concio della pila 9 sarà necessaria la chiusura temporanea di via 30 Giugno. Questa notte, invece, per lavori propedeutici al varo della campata tra le pile 13 e 14 sarà istituito il senso unico alternato in via Fillak, a Sampierdarena, dalle 22 alle 5. La misura servirà a realizzare la tracciatura sulla via di due corsie ridotte che permetteranno poi di non dover chiudere la strada in occasione dei lavori di pre varo dello stesso impalcato.