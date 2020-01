Nuovo ponte, sale un maxi-concio da 100 tonnellate: chiusura in vista per via 30 Giugno

Genova. Chiusura in vista per via 30 Giugno, nei prossimi giorni, in previsione del prossimo varo del concio della pila 9. Il concio è una parte in acciaio da 100 tonnellate che si fisserà sulla pila e servirà per collegare l’impalcato.

L’operazione è propedeutica, infatti, al varo dell’impalcato dal 100 metri tra la Pila 8 e la Pila 9. Il sindaco e commissario Marco Bucci aveva annunciato che quell’operazione sarebbe avvenuta entro i primi 10 giorni di febbraio.

“Maggiori informazioni sul giorno e sulle tempistiche della prevista chiusura al traffico di via Trenta Giugno saranno fornite non appena disponibili” dicono dalla struttura commissariale.