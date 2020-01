Nuovo ponte, questa notte chiusa via Fillak per lavori sulla pila dell’incendio

Genova. Per motivi di sicurezza legati ai lavori in corso sulla Pila 13, ovvero la rimozione del cassero – l’impalcatura – andato in fiamme nei giorni scorsi, si rende necessaria la chiusura di via Fillak dalle ore 22 di oggi, 4 gennaio.

Lo comunica la struttura commissariale. L’interdizione al traffico durerà fino alla fine delle operazioni.

L’interruzione sarà segnalata dalle pattuglie della polizia locale presenti sul posto.