Nuovo ponte, nei prossimi giorni un altro varo: stanotte senso unico alternato in via Fillak

Genova. Mentre si attende il varo del primo maxi concio da 100 metri del nuovo ponte sul Polcevera (sarà necessario chiudere via 30 Giugno ma anche la ferrovia), si prepara l’innalzamento di un’altra campata da 50 metri, quella tra le pile 13 e 14.

Per lavori propedeutici al varo si rende necessaria per questa sera – giovedì 30 gennaio – l’istituzione del senso unico alternato in via Fillak, a partire dalle 22.00 fino alle 05.00 di domani, venerdì 31 gennaio.

Il provvedimento, spiega la struttura commissariale, si è reso necessario al fine di realizzare la tracciatura sulla via di due corsie di larghezza di 3 metri, a partire dal marciapiede lato muro Rfi al Campasso nel tratto di via Fillak parallelo al cantiere.

L’ istituzione di due corsie ridotte (che non avranno però impatto sulla viabilità) permetterà di tenere aperta al traffico la strada per tutta la durata dei lavori pre-varo della campata.