Nuovo ponte, nuovo varo impalcato: via Fillak chiusa, tra la vallata e il centro solo una strada su quattro

Genova. Si stanno svolgendo le operazioni di varo in quota del settimo impalcato del nuovo viadotto Polcevera e del secondo sul lato levante. Il varo è iniziato poco dopo le 11.

Per motivi di sicurezza legati alle lavorazioni della campata denominata “P15-P16” si è resa necessaria la temporanea chiusura di via Fillak nella tarda mattinata di oggi, 22 gennaio 2020.

In questo momento, e fino al termine delle operazioni, via 30 Giugno è quindi l’unica strada di collegamento – insieme all’autostrada – tra la vallata e il centro, essendo corso Perrone chiuso per le lavorazioni sulla spalla del lato ovest e via Perlasca chiusa per la solettatura.

La struttura commissariale comunica che per ridurre il più possibile l’impatto sulla viabilità cittadina, in accordo con la polizia locale, si è deciso di mettere a disposizione alcuni movieri che, una volta ricevuta comunicazione dell’imminente inizio delle operazioni di varo, bloccheranno il traffico solo per il tempo necessario ad arrivare al termine delle lavorazioni (circa 3/4 ore).

Via Fillak è chiusa dall’intersezione con via Capello fino all’intersezione con via Campi. La riaperatura di via Fillak sarà debitamente comunicata alla popolazione con segnaletica mobile e a messaggio variabile, nonché attraverso il canale di Telegram.