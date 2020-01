Genova. Dopo quello varato in quota il 28 dicembre scorso, questa settimana al cantiere del nuovo viadotto sul Polcevera sarà montato sulle pile 3 e 4 il sesto impalcato. Come preannunciato nei giorni scorsi anche dal sindaco e dal commissario per la ricostruzione Marco Bucci l’impalcato sarà precedentemente assemblato a terra anche delle sue parti laterali, i carter in acciaio che conferiscono alla struttura la forma di una nave.

Tra le attività di cantiere di questa settimana anche il ripristino del cassero della pila 13, andato distrutto da un incendio. E poi il completamento delle pile che dovranno sostenere gli impalcati più lunghi, da 100 metri.

Questa settimana sono previsti ancora alcuni trasporti eccezionali. Si tratta del trasporto di un concio di pila dallo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente con partenza alle 22 di mercoledì fino ad arrivo al cantiere di Levante e del trasporto di 3 conci dalla banchina Ansaldo con partenza alle 22 di giovedì con arrivo sempre al Campasso.