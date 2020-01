Nuovo ponte, ecco il video che mostra come avviene il varo dell’impalcato metallico

Genova. Un video di Fincantieri Infrastructure che simula le operazioni di varo in quota dell’impalcato metallico del nuovo ponte.

Lo ha pubblicato Per Genova sul proprio canale youtube e permette di scoprire come si svolge questo delicato passaggio.

Nel frattempo il consorzio di imprese che si occupa della costruzione del nuovo viadotto, aggiorna sui prossimi programmi: nella notte del 14 gennaio è stata portata a termine l’elevazione della pila 16 con il getto dei baggioli, ovvero la parte apicale dove viene appoggiata la campata. La pila misura 33 metri ed è composta da 7 conci alti 4,50 metri ciascuno oltre la parte iniziale di 1,5 metri, mentre la campata di acciaio che dovrà poggiare sulla pila 16 è già completata a terra.

Nel frattempo, proseguono anche le lavorazioni sulle pile rimanenti. In particolare, è iniziata l’elevazione della pila 1 e prosegue l’elevazione delle pile 10, 12, 13 e 17. In corso anche le operazioni di ripristino del sesto concio della pila 13, danneggiato durante l’incendio del 31 dicembre scorso. È iniziata anche l’elevazione della spalla B.

Inoltre, procedono anche i lavori sulla rampa di connessione con la A7, dove si stanno realizzando la trave di coronamento della spalla A e le fondazioni delle pile 1, 2 e 3.

E non si arresta nemmeno l’assemblaggio delle campate. Oltre alle 6 campate già varate in quota, altre due campate sono già pronte per i prossimi vari, quelle che dovranno poggiare sulle pile 13-14 e 15-16, e prosegue il montaggio a terra anche della campata che dovrà essere sollevata tra spalla A e pila 1 nonché delle campate 8-9, 9-10, 10-11, 16-17.