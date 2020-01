Nuovo ponte, Bucci: “Inaugurazione a fine primavera, e la primavera finisce il 21 giugno”

Genova. Non è certo la prima volta che il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci fa capire che l’inaugurazione del nuovo viadotto sul Polcevera sarà un paio di mesi dopo rispetto alla famosa scadenza del 15 aprile. Questa volta, però, la data non è arrivata durante un fuori microfono ma da un palco ufficiale.

“L’inaugurazione del ponte sul Polcevera sarà in primavera, e la primavera finisce il 21 giugno”. Bucci lo ha ribadito a Imperia agli stati generali del partito Liguria Popolare.

Intanto, come anticipato nei giorni scorsi a Genova24.it, l’ultimo impalcato dei 19 previsti dal disegno di Renzo Piano sarà tirato su intorno al 20 marzo. Nei tre mesi successivi quindi saranno ultimate solette e asfaltature, impianto di illuminazione ed elettrico, ma anche la parte tecnologica legata al monitoraggio interno ed esterno e alla manutenzione, oltre che il processo di collaudo statico.

Insomma, il ponte non solo acciaio e calcestruzzo e i lavori da effettuare sono ancora molti e complessi. Il cronoprogramma ha subito qualche settimana di ritardo sia a causa del maltempo, che ha reso difficili e non sicure le operazioni in quota, sia per la vicenda amianto che ha rallentato la parte di abbattimento di ciò che restava del vecchio Morandi.