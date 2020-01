Nuoto per salvamento, quaranta titoli regionali per la Sportiva Sturla

Genova. Nella giornate di sabato 25 e domenica 26 gennaio si sono svolti, presso la piscina della Sciorba a Genova, i campionati regionali di categoria di nuoto per salvamento. La Sportiva Sturla si è distinta, come sempre: ottimo risultato complessivo per la squadra biancoverde.

Le tre esordienti Giulia Massa, Marta Pichetto ed Emma Riciputi brillano e staccano il pass per i campionati italiani di categoria.

Giulia Massa, “reginetta” della manifestazione, porta a casa tre titoli regionali ed un quinto posto su quattro gare a sua disposizione.

Nelle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior la Sportiva Sturla ha conquistato 26 titoli individuali su 42 disponibili e 14 titoli a squadre su 21 in palio.

Mattatrice delle gare individuali Carlotta Tortello, con cinque ori vinti. Poker d’assi per Martina Repetto, Lorenzo Omero e Christian Conti.

Si laureano campioni regionali Enrico Guidi, Noah Erba, Cecilia Gasperini, Desy Moretti, Tito Quidacciolu, Giorgio Santucci e Giulia Cammisotto.

Medagliati individuali Simone Marangon, Kevin Angeli, Pietro Cotrozzi, Alessia Lentini, Alessandra Luccoli, Camilla Erroi e Diego Muzio.

Campioni e medagliati a squadre, oltre i già cotati, sono Andrea Ponte, Lisa Pernthaler, Sara Lucifredi, Michela Cammisotto, Gabriele Taffone, Giuseppe Palmieri, Riccardo Cotrozzi, Francesco Cafiero, Andrea Rossi e Viviana Di Giorgio.

Buone e in continuo miglioramento le prestazioni dei giovanissimi Francesca Triani, Jacopo Grisoli ed Alexander Fox. Esordio promettente della new entry biancoverde Lorenzo Natali. Numerosi anche i pass ottenuti per i campionati italiani di categoria che si vanno ad aggiungere a quelli precedentemente centrati.