Nubifragio nella notte, il torrente Recco si avvicina al livello di guardia

Recco. Un forte nubifragio con tuoni e grandine si è abbattuto intorno a mezzanotte su Genova e in particolare sui comuni del Levante. Una “coda d’autunno” in questo inverno scarso di episodi significativi per la stagione che ha risentito ancora della saturazione del terreno non totale ma comunque su valori compresi tra il 70 e il 90%.

Ne è la prova la risposta del torrente Recco, fotografato poco prima dell’una da un collaboratore della rete Limet particolarmente ingrossato, come appare dall’indicatore in alveo in prossimità della foce. In generale non sono stati stati segnalati danni o criticità di rilievo, a parte temporanei fiumi d’acqua e detriti sulle strade dell’entroterra.

Secondo la rete Arpal la zona con più precipitazioni è stata Ognio, in alta Val Fontanabuona, con 50 millimetri di pioggia in un’ora registrati all’una di notte. Nella stessa stazione la cumulata su tre ore è di 92.4 millimetri. I livelli idrometrici risultano tutti nella norma.