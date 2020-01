Noleggiano un’auto e non la restituiscono, presi grazie al satellite

Firenze. Hanno preso un’auto a noleggio e non l’hanno più restituita. Per questo un 29enne e una 41enne sono stati denunciati dalla polizia stradale per ricettazione.

I due sono stati rintracciati e bloccati dalla Polstrada sull’A11 all’altezza di Serravalle Pistoiese (Pistoia), grazie al sistema satellitare che il proprietario aveva installato in auto.

Secondo quanto emerso né l’uomo, un israeliano residente a Genova, né la donna, originaria della Campania, avrebbero saputo fornire agli agenti una spiegazione per il loro gesto.