Nodo ferroviario e terzo valico, il neo commissario Mauceri sarà presto a Genova

Genova. “Ho parlato con il nuovo commissario questa mattina, sarà presto a Genova, la prossima settimana o quella dopo e ci metteremo subito attorno a un tavolo per capire in che modo fare sinergia per velocizzare queste opere”. Il sindaco di Genova Marco Bucci commenta così lo sblocco della nomina da parta del governo del commissario per il Terzo Valico e per il nodo ferroviario di Genova Calogero Mauceri.

“L’ho chiamato ‘caro collega’ – afferma Bucci – perché siamo entrambi commissari, tre includendo anche Toti, questo è un messaggio non da poco, il fatto che ci siano tre commissari a lavorare nel territorio genovese significa che c’è un’attenzione particolare sulle infrastrutture”. Su quelle su cui Mauceri sarà chiamato a lavorare, si parla di anni di ritardo. “Trent’anni di attesa per quanto riguarda il terzo valico – sottolinea il sindaco – almeno 5 o 6 per il nodo ferroviario, non dovremo andare veloci, di più”.

Una notizia attesa da mesi. Mauceri gestirà direttamente con poteri straordinari sia il Terzo Valico, arrivato al 40% della realizzazione, sia il nodo ferroviario, indispensabile anche per far funzionare l’alta velocità, i cui lavori sono bloccati da più di due anni dopo la risoluzione del contratto col colosso Astaldi che aveva rilevato a sua volta l’appalto del consorzio Eureca in liquidazione. Ora, assicurano fonti del Governo, il commissario potrà affidare direttamente i lavori saltando le normali procedure di gara, unico modo per evitare di sforare la scadenza del 2023.