“No alla Nato, no alla guerra!”: sabato presidio davanti alla Prefettura

Genova. Presidio contro la guerra sabato pomeriggio davanti alla Prefettura. Ad organizzarlo il coordinamento delle sinistre di opposizione. L’appuntamento è alle 15 in largo Eros Lanfranco.

“L’unica risposta possibile ai venti di guerra che stanno scuotendo il mondo è il ripudio totale e categorico della guerra! A causa delle scelte serviliste e guerrafondaie dei Governi che si sono succeduti, di destra come di cosiddetto centrosinistra, fino all’attuale #Governo #Conte 2 – si legge nell’evento pubblicato su Facebook – oggi l’#Italia si trova ad ospitare moltissime #basi e presidi militari USA, 70 testate #nucleari, a sostenere la spesa di circa 100 milioni di euro al giorno per le #spese #militari generali e di un’ulteriore spesa di circa un miliardo all’anno per finanziare le molteplici missioni militari all’estero al seguito delle guerre USA e NATO e per il riarmo”.

Gli organizzatori chiedono fra l’altro il ritiro dei circa 6 mila soldati italiani in missione all’estero, il taglio alle spese militari, la riconversione della produzione bellica e la chiusura delle basi militati Usa in Italia.