Genova. Un Teatro Politeama tutto esaurito, ha accolto ieri sera la tappa Genovese del tour che Niccolo’ Fabi, sta portando in giro per l’Italia e per l’Europa.

Oltre due ore di spettacolo, per il cantautore romano, che ha aperto lo spettacolo con i brani dell’ultimo suo lavoro “Tradizione e Tradimento” che danno il nome anche al tour, per poi terminare con quelli storici della sua da carriera: vento d’estate, il negozio di antiquariato e lasciarsi un giorno a Roma.

Il finale di concerto, ha visto il pubblico, fino a quel momento molto composto, lasciarsi andare a cantare e ballare in piedi sotto il palco. Uno spettacolo, come ha spiegato l’artista, dove il protagonista, non è messo al centro del palco, perché vuole accompagnare il pubblico a vedere con i propri occhi ciò che vuole, lasciando al centro il maxi schermo che proietta immagini.

Hanno suonato insieme a Niccolo’ Fabi: Roberto Angelini (chitarre, ARP e cori), Pier Cortese (chitarre, iPad e cori), Alberto Bianco (basso, chitarre e cori), Daniele “Mf coffee” Rossi (Synth, piano e Moog) e Filippo Cornaglia (batteria, elettronica e Glockenspiel).