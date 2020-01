Museo d’arte orientale, il visitatore numero 2000 vincerà una riproduzione di quest’opera

Genova. Successo di pubblico per la mostra fotografica “I colori del Giappone”, allestita al Museo d’Arte Orientale Chiossone di Genova. I visitatori, a poco meno di 15 giorni dall’inaugurazione, hanno sfiorato quota 2000.

Manca pochissimo per raggiungere il traguardo e l’artista Fabio Accorrà ha già pronta una bella sorpresa per il visitatore che staccherà, appunto, il biglietto numero 2000: il fortunato riceverà in dono la riproduzione di un’opera in mostra. L’oggetto sarà consegnato al vincitore dallo stesso artista e dall’assessore comunale alle Politiche culturali Barbara Grosso.

Anche l’associazione culturale Giappone in Italia ha molto apprezzato I colori del Giappone. Il suo presidente Alberto Moro, tra l’altro fotografo a livello internazionale, ha previsto una visita alla mostra per sabato 25 gennaio. La rassegna, che è stata inaugurata il 9 gennaio, rimarrà esposta sino al 16 febbraio.