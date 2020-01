Chiavari. La Virtus Entella ha trovato l’accordo con l’Ascoli per l’acquisizione a titolo temporaneo con opzione di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Moutir Chajia. Il suo ruolo ideale è ala sinistra.

Belga, di origine marocchina, Chajia è nato il 4 giugno 1998. Alto 181 centimetri per 73 chilogrammi di peso forma, nelle stagioni 2016/17 e 2017/18 ha militato nel Novara, raccogliendo 26 presenze in Serie B.

La stagione 2018/19 l’ha iniziata in Portogallo nell’Estoril Praia U23, per poi approdare all’Ascoli, nuovamente nella Serie B italiana. In bianconero ha collezionato sette presenze nel campionato passato ed una in quello in corso.