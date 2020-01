Motociclista falciato da un’auto in via Pra’, è caccia al pirata della strada

Genova. Un motociclista è stato investito da un’auto che sfrecciava a tutta velocità in via Pra’, all’altezza di Voglia di Pizza, nel Ponente genovese.

Testimoni hanno riferito di aver visto una Bmw di colore argento falciare il centauro, che viaggiava a bordo di una moto verde e nera, a più di 100 km/h per poi darsi alla fuga in direzione Ponente. La stessa versione è stata raccolta dalla polizia locale sul posto e dai soccorritori del 118.

Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino e per fortuna non è in pericolo di vita. Ha riportato un politrauma e ferite gravi alle gambe, ma è sempre rimasto vigile e cosciente. Sul posto l’ambulanza, l’automedica e la municipale per i rilievi del caso.