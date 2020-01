Genova. un cedimento barico sui bacini centro-occidentali europei consente ad infiltrazioni più umide di penetrare sulla penisola, causando annuvolamenti sparsi sulla nostra regione che andranno infittendosi nel corso della settimana. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 13 gennaio, al mattino nubi sparse con schiarite, nel pomeriggio incremento della nuvolosità con cielo che andrà coprendosi. Molto nuvoloso o coperto in serata. Non si esclude qualche breve e localizzata pioviggine di poco conto sul settore centro-orientale nottetempo. Venti da sud sino a moderati. Mare da poco mosso a mosso. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 6 e 17 gradi, nell’interno tra -5 e 14.

Domani, martedì 14 gennaio, cielo in prevalenza nuvoloso o coperto: sarà possibile qualche pioviggine intermittente, più probabile su centro-levante, ma con scarsi accumuli. Locali schiarite invece sull’Imperiese. Venti ancora da sud e moderati, mare mosso. Temperature: in aumento le minime, stazionarie o in lieve calo le massime.

Mercoledì 15 gennaio permane un clima umido con cielo molto nuvoloso e qualche debole piovasco intermittente a carattere locale.