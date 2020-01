Genova. Alta pressione oceanica in espansione verso il Mediterraneo occidentale, mentre si isola una depressione in quota tra Mediterraneo centrale e coste del Nord Africa. Ecco quindi le previsioni meteo degli esperti di Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, mercoledì 8 gennaio, al mattino cielo sereno ovunque, fatta eccezione qualche nube addossata nelle valli più interne del Genovese e del Savonese, in dissolvimento comunque già nel corso della mattinata. Al pomeriggio cielo sereno o al più velato su tutta la regione. Venti tesi da nord tra Genova e Savona. Al pomeriggio deboli e variabili. Mare mosso al largo al mattino. Temperature stazionarie o in lieve aumento comprese sulla costa tra 6 e 15 gradi, nell’interno tra -3 e 11.

Domani, giovedì 9 gennaio, qualche addensamento nuvoloso maggiore sul settore centrale, ma senza fenomeni. Sereno o poco nuvoloso altrove. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare poco mosso al mattino, mosso al pomeriggio. Temperature stazionarie.

Venerdì 10 gennaio aumento della nuvolosità già dal primo mattino. Possibili precipitazioni al più moderate.