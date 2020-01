Genova. La perturbazione, secondo quanto dice il Limet, il Centro Meteo Ligure, sarà rapida: oggi cielo nuvoloso, ma poche piogge, da domani torna il sole.

In mattinata cielo generalmente nuvoloso sul Centro-Levante con delle deboli precipitazioni intermittenti che potranno interessare il genovesato orientale e il Tigullio. Nel corso del pomeriggio, rapido aumento della nuvolosità, ma in un contesto asciutto; mentre il settore Centro-orientale sarà interessato da deboli piogge intermittenti.

I venti saranno deboli o moderati da Sud-Ovest, solo temporaneamente da Sud-Est sullo spezzino. Mare mosso al mattino, in successivo calo fino a poco mosso.

Temperature minime in aumento, sulla costa tra +7 e +11° C, nell’interno tra -3° C a +7° C. Massime stazionarie o in lieve calo sulla costa tra +11 e +13° C, nell’interno tra +7 e +10° C.

Il week end, come accennato, sarà all’insegna del sole e del cielo sereno.