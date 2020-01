Genova. Anticiclone sull’Europa centrale e aria più fredda vincolata verso la penisola, intenta ad alimentare una depressione sul Mediterraneo occidentale. La nostra regione è in parte interessata dal sistema ciclonico con nuvolosità sparsa, dall’altra subisce gli effetti delle correnti settentrionali più fredde. Ecco qui le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 20 gennaio, ancora qualche nube bassa sulle cime appenniniche e i versanti padani, in particolare sui rilievi del centro-ponente al mattino, quando sarà possibile qualche fiocco di neve a ridosso delle Alpi Liguri e Marittime. Altrove giornata caratterizzata da nubi sparse per stratificazioni medio-alte a tratti spesse, ma senza pioggia. Venti tesi o forti da nord, con raffiche sino a burrasca o localmente burrasca forte, oltre i 75 km/h più probabili su centro-ponente. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature in ulteriore calo , comprese sulla costa tra 3 e 10 gradi, nell’interno tra -4 e 8.

Domani, martedì 21 gennaio, permane una nuvolosità sparsa di tipo medio alto un pò su tutta la regione, con ampie schiarite. Addensamenti di tipo basso al mattino sui rilievi e i relativi versanti padani, più diffusi al mattino sul settore centro-occidentale, quando non si esclude qualche fiocco sulle Alpi Liguri e Marittime. Venti ancora settentrionali forti, specie nella prima parte di giornata su centro-ponente. Tenderanno a indebolirsi nel pomeriggio. Temperature in ulteriore calo nei valori minimi. Stazionarie o in lieve ripresa le massime.

Mercoledì 22 gennaio nubi sparse con schiarite che tenderanno a farsi ampie in giornata. Ventilazione in calo e temperature in aumento.