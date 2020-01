Genova. Aria via via più fredda di matrice artica affluisce sul nord-Italia e sulla Liguria, portando un progressivo calo delle temperature, in un contesto però stabile e abbastanza soleggiato. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, domenica 19 gennaio, giornata stabile, ma segnata dal transito di nubi alte da ovest verso est. Nubi basse invece stazioneranno sui versanti padani, ma senza recare particolari conseguenze. Venti moderati/tesi da nord/nord-ovest sul centro-ponente, da nord-est a levante. Mari stirati o poco mossi sotto-costa, tra mossi e molto mossi invece al largo. Moto ondoso in tendente aumento in serata, a partire da ponente. Temperature in generale calo, più marcato sui rilievi: saranno comprese sulla costa tra 5 e 14 gradi, nell’interno tra -3 e 10.

Domani, lunedì 20 gennaio, altra giornata stabile sulla nostra regione, ma con nubi alte in transito. Nubi basse invece stazioneranno sui bacini padani, specie tra val d’Orba, Stura e Scrivia. Venti tesi/forti da nord/nord-ovest sul centro-ponente, da nord-est a levante, molto forti/burrascosi in mare aperto. Mari generalmente tra mossi e molto mossi, fino ad agitati sul Ligure occidentale. Temperature in ulteriore calo. Valori minimi diffusamente negativi nell’entroterra.

Martedì 21 gennaio bel tempo, a parte la consueta nuvolosità bassa sui versanti padani centro-occidentali. Ancora forti venti settentrionali tra Savona e Genova, ma in tendente attenuazione. Mari generalmente tra mossi e molto mossi, ma in calo dalla serata. Temperature in calo nei valori minimi, specie nei fondovalle interni.