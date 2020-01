Genova. Pressione in aumento sul Mediterraneo e sull’Italia nei prossimi giorni. Tuttavia, la Liguria resterà esposta ad un flusso sud-occidentale nei bassi strati che determinerà annuvolamenti e qualche pioggia a levante, scenario che in sostanza andrà avanti ancora fino al weekend. Ecco le previsioni elaborate da Limet.

Giovedì 30 gennaio. Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi più compatte a levante, senza precipitazioni. A ponente nubi locali e velature con possibili schiarite specie su Imperiese, Savonese di ponente e versanti padani. Nel pomeriggio non si esclude qualche piovasco sullo Spezzino; molte nubi sul resto del levante fino al Genovese senza piogge; a ponente velature anche dense e qualche nube bassa sotto costa nel Savonese, sempre senza piogge. Venti: Moderati da sud-ovest al largo, in rotazione da sud sotto costa sul settore centro-orientale. Mari: Mosso o molto mosso specie al largo. Temperature: In aumento le minime, in lieve calo le massime. Costa: min 7/11°C, max: 12/14°C. Interno: min 1/+5°C, max: +7/13°C.

Venerdì 31 gennaio. Cielo e Fenomeni: Qualche debole pioggia potrebbe interessare nel corso della giornata il settore centro-orientale della regione. A ponente tempo asciutto con schiarite su Imperiese, Savonese occidentale, versanti padani. Venti: Moderati in prevalenza da sud. Mari: da mosso a molto mosso. Temperature: Pressoché stazionarie.

Sabato 1 febbraio. Cielo e Fenomeni: Ancora nubi compatte dal Savonese orientale verso levante con brevi piogge; più aperto il tempo su Imperiese, Alpi Liguri e Savonese occidentale. Ventilazione moderata da sud, mare mosso, temperature stazionarie.