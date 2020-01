Genova. Dopo la breve parentesi di pioggia sulla Liguria il weekend passerà all’asciutto, anche se tra sabato e domenica la situazione sarà un po’ diversa. Subito le nubi faranno spazio a sole e temperature in risalita, poi tra domenica e lunedì aria fredda da nord-est sarà accompagnata da nubi irregolari senza fenomeni di rilievo. Ecco le previsioni elaborate da Limet

Sabato 18 gennaio. Avvisi: Venti forti da nord al primo mattino sul settore centro-occidentale, in temporanea attenuazione nel pomeriggio. Cielo e Fenomeni: Bel tempo o situazione in miglioramento. Nel pomeriggio e in serata bel tempo ovunque e clima limpido; velature in arrivo sull’Imperiese senza conseguenze. Venti: Moderati o forti da nord al mattino, in attenuazione nell’arco della giornata. Mari: Molto mosso, localmente agitato al largo. Moto ondoso in attenuazione. Temperature: In aumento specie lungo le coste nel pomeriggio. Costa: min +7/+12°C, max: +13/+16°C. Interno: min 0/+7°C, max: +10/+13°C.

Domenica 19 gennaio. Avvisi: Venti in intensificazione da nord-est su tutta la regione. Cielo e Fenomeni: Nubi sparse ed irregolari su tutta la regione, di tipo medio-alto lungo le coste e basso lungo i crinali e i versanti padani. Basso il rischio di precipitazioni. Venti: Moderati da nord-est, in progressivo rinforzo in serata. Mari: Stirato sotto-costa e mosso o molto mosso al largo. Temperature: In diminuzione.

Lunedì 20 gennaio (tendenza). Avvisi: Venti forti da nord-est su tutta la regione. Cielo e Fenomeni: Qualche fiocco di neve nel gruppo Saccarello-Frontè sulle Alpi Liguri, per il resto nubi irregolari senza fenomeni. Ventilazione tesa da nord-est e temperature in ulteriore calo.