Giovedì 16 gennaio. Cielo e Fenomeni: cielo generalmente nuvoloso un po’ ovunque ma con basso rischio di precipitazioni. Qualche schiarita in più sarà presente sul levante costiero. Venti: moderati dai quadranti settentrionali. Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo. Temperature: in calo lungo la costa tra Savona e Genova, stazionarie altrove.

Venerdì 17 gennaio (tendenza). Cielo e Fenomeni: dopo un inizio di giornata asciutto, tempo in graduale peggioramento specialmente sul centro levante con precipitazioni sparse in serata, nevose sulle cime della Val d’Aveto.