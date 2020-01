Genova. L’alta pressione che ci sta interessando subirà un piccolo cedimento tra venerdì e sabato, quando è atteso il transito di una debole perturbazione sulla Liguria. Sarà possibile qualche pioggia e un po’ di neve sui rilievi. Ecco dunque le previsioni elaborate dagli esperti di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Ma prima date un’occhiata a cosa succedeva il 23 gennaio 2019. Esattamente un anno fa Genova veniva sorpresa da un’improvvisa nevicata che imbiancò la costa e causò non pochi disagi sulle strade del centro. Chissà se anche quest’anno vedremo lo stesso spettacolo.

Giovedì 23 gennaio. Cielo e Fenomeni: Al mattino nuvolosità in prevalenza medio-alta a ponente e su parte del settore centrale, velature sottili o cielo completamente sereno a levante. In giornata parziale estensione delle nubi alte o velature anche sul levante con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Maggiori addensamenti sempre medio-alti a ponente, senza precipitazioni. Venti: Moderati da nord tra Genova e Capo Mele lato costa, deboli variabili sul resto della regione con tendenza a provenire da sud-est al largo in serata. Mari: Stirato sotto costa sul settore centro-orientale, mosso al largo e su estremo Imperiese. Temperature: In aumento le minime; massime in contenuto calo tra Savona e Genova, stazionarie altrove. Costa: min +8/11°C, max: +11/17°C. Interno: min 0/+7°C, max: +8/12°C.