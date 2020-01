Genova. Correnti umide meridionali interesseranno la nostra regione nei prossimi giorni determinando qualche debole pioggia sul settore centro-orientale tra venerdì e sabato. Temperature sempre su valori miti. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 2 gennaio, al mattino nubi su Imperiese, Savonese di ponente e Spezzino. Sul resto della regione bel tempo a parte qualche nube bassa sui versanti padani centro-occidentali senza conseguenze. Nel pomeriggio e in serata infittimento delle nubi a ponente, in estensione al centro-levante prima di notte. Non sono attese piogge. Venti deboli o moderati da nord al mattino, deboli meridionali nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo le massime sotto costa, saranno comprese sulla costa tra 3 e 15 gradi, nell’interno tra -3 e 12.

Domani, venerdì 3 gennaio, cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. Non si escludono deboli piogge o pioviggini sul settore centro-orientale specie in serata e nella successiva notte. Qualche schiarita sull’Imperiese, Alpi Liguri e versanti padani orientali. Venti moderati da sud-ovest, mare da poco mosso a mosso. Temperature in lieve aumento le minime, in contenuto calo le massime.

Sabato 4 gennaio residue deboli piogge prima dell’alba sullo Spezzino in attenuazione. Schiarite in propagazione dalla riviera di ponente verso il resto della regione già dalla mattinata; nel pomeriggio e in serata cielo quasi ovunque sereno. Ventilazione debole da nord e temperature in aumento.