Meteo. Anticiclone “schiacciato” a sud del continente, mentre sul centro-nord scorrono le depressioni trasportate da un vortice polare piuttosto compatto. Sulla nostra regione si attivano pertanto correnti umide e a tratti instabili, che determinano un inizio di settimana contraddistinto da nuvolosità sparsa e qualche pioggia, principalmente sul settore orientale. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni in Liguria.

Oggi, lunedì 27 gennaio, inizialmente nuvolosità diffusa a levante e locali schiarite a ponente, qualche pioggia sul settore orientale. Nel pomeriggio cielo in gran parte nuvoloso, specie sul settore centro-orientale, con qualche debole piovasco. Tendenza a peggioramento in serata e alla notte con deboli precipitazioni intermittenti sul settore centrale, precipitazioni anche moderate e più continue invece a levante, con qualche rovescio più intenso nelle relative zone interne. Generalmente più asciutto a ponente.

Venti sotto costa da deboli a moderati da sud-ovest, con rotazione orografica a sud-est sul settore centrale in mattinata. Nel pomeriggio/sera da sud-ovest su tutta la regione, sino a tesi, specie sul levante che risulta più esposto a questo flusso. Al largo sempre da sud-ovest, dapprima teso al mattino, in successivo rinforzo sino a forte in serata. Mare da mosso a molto mosso. Temperature in lieve comprese sulla costa tra 8 e 14 gradi, nell’interno tra -1 e 10.

Domani, martedì 28 gennaio, mattinata con nubi diffuse sul settore centro-orientale e qualche residuo fenomeno sul levante, specie nelle zone interne, in esaurimento. Schiarite invece a ponente che tenderanno a farsi strada sul resto della regione. In giornata variabilità con nubi sparse e schiarite, queste come di consueto più ampie sull’Imperiese. Venti tesi da sud-ovest, localmente forti. Sino a burrasca al largo. Mari molto mosso, localmente agitato a levante. Agitato al largo. Temperature in aumento.

Mercoledì 29 gennaio variabilità su tutta la regione con schiarite prevalenti e nubi in transito. Non si prevedono precipitazioni.