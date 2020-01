Genova. Continua la fase di temperature sopra la media per questo inizio anno, che è iniziato come è finito quello precedente. Le correnti meridionali portano umidità e qualche grado in più. L’inverno è in ritardo, e anche nei prossimo giorni potremmo non avere sue notizie.

Fin dal mattino cieli molto nuvolosi o coperti su tutta la regione, ma non escludiamo delle schiarite sul ponente. Nel corso del pomeriggio delle deboli precipitazioni intermittenti interesseranno il settore centro-orientale, mentre a ponente e sui versanti padani orientali i cieli risulteranno molto nuvolosi o coperti, ma senza fenomeni.

Correnti umide meridionali interesseranno la Liguria tra venerdì e sabato mattina, determinando deboli piogge sul settore centro-orientale; a seguire rapido ritorno del sole.

Venti: Generalmente deboli o moderati da sud-ovest. Mari: Da poco mosso a mosso. Fino a molto mosso al largo dalla serata.

Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie.

Costa: min +6/+11°C, max: +12/+15°C.

Interno: min -1/+6°C, max: +7/+12°C.