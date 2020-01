Genova. Finestra di stabilità meteorologica nella giornata di oggi. Il Limet, Centro Meteo Ligure, evidenzia un rialzo della pressione sul Mediterraneo centro-Ooccidentale in attesa di una nuova debole ondulazione atlantica che arriverà domani e porterà probabili piogge.

Mare ancora agitato al largo per la burrasca da Ovest tra questa notte e il mattino, che si traduce in una mareggiata moderata più concentrata a Levante, in scaduta nel corso del pomeriggio.

Nella mattinata il cielo si libera dalle nubi, lasciando spazio al sereno al pomeriggio, salvo innocue velature di passaggio.

I venti sono forti da Ovest al largo, variabili o a regime di brezza lungo l’arco ligure.

Per quanto riguarda le temperature, minime in diminuzione, in aumento le massime. Valori superiori alla media del periodo. Sulla costa minima tra 5 e 10° C, la massima tra 13 e 16° C, nell’interno minima tra -1 e +5° C, la massima tra 8 e 13.