Media Gastaldi, scuola allagata e studenti a casa. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Brutta sorpresa questa mattina alla scuola media Gastaldi di salita Oregina, quando riaprendo l’istituto il personale ha trovato alcuni locali allagati a causa di un guasto nelle tubature.

Il direttore scolastico ha quindi optato per una giornata di lezioni speciali: non potendo garantire il servizio pubblico in sicurezza a causa della inagibilità di alcuni locali, è stato consentito il rientro a casa per gli alunni.

Il corpo docenti ha organizzato una serie di lezioni alternative per chi non aveva possibilità di fare rientri a casa. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.