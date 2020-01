Maxi tamponamento in A12, auto ribaltata e sei feriti. Caos traffico verso ponente

Genova. Un’altra giornata nera sulle autostrade a Genova. Un maxi tamponamento si è verificato poco dopo le sei del pomeriggio sulla A12, tra Genova Est e il bivio con la A7. Nello scontro sono rimaste coinvolte quattro macchine e una vettura si è ribaltata sulla corsia di sorpasso.

Il traffico è rimasto bloccato e si sono formati quattro chilometri di coda a partire da Nervi in direzione Genova. I soccorritori hanno raggiunto e portato in ospedale sei feriti. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Sono stati tutti ricoverati con codici gialli o verdi al San Martino e al Villa Scassi.

Sul posto, oltre ai militi del 118, i tecnici di Autostrade e tutti gli altri mezzi di soccorso. Intorno alle 19.30 veicoli coinvolti sono stati rimossi e sono state aperte al traffico tutte le corsie disponibili. La situazione sta tornando alla regolarità.