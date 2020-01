Maxi furto a San Biagio: sfondano la porta e rubano rolex, preziosi e 6 mila euro

Genova. Maxi furto ieri pomeriggio in una villetta unifamiliare in via San Biagio in Val Polcevera.

I ladri dopo aver sfondato la porta di ingresso hanno portato via tutti gli oggetti di valore: in particolare sono stati rubati due rolex, diversi monili in oro, due borse di marca e 6 mila euro in contanti.

Sul posto dopo la denuncia dei proprietari sono arrivate le volanti della polizia. Indagini in corso.

Altro maxi furto sempre ieri in un’abitazione in via Coronata sulle alture di Cornigliano, dove i ladri hanno portato via diversi oggetti in oro e oggetti per un totale di circa 3-4 mila euro.