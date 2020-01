Maturità 2020, ecco le materie della seconda prova scritta

Genova. Greco e latino al classico, matematica e fisica allo scientifico: anche nel 2020 la seconda prova scritta all’esame di maturità sarà multidisciplinare. L’annuncio delle materie da parte del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Gli altri indirizzi. Per Enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia, ci sarà Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione. All’Istituto per i Servizi per l’agricoltura come seconda prova è prevista Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed Economia agraria e dello sviluppo territoriale.

Al Tecnico per il Turismo ci saranno Discipline turistiche e aziendali e Lingua inglese. Al Tecnico indirizzo Informatica, Sistemi e reti e Informatica. Al Liceo delle Scienze umane, opzione Economico-sociale, seconda prova con Diritto ed Economia politica e Scienze umane.

Le date stabilite sono il 17 giugno per la prima prova e il 18 giugno per la seconda. In Italiano la scelta sarà possibile su tre tipologie: analisi del testo, testo argomentativo o tema di attualità.