Margherita Baratta sul podio europeo della spada a squadre

Genova. Ancora un podio europeo per Margherita Baratta (Genovascherma) nella prova del Circuito Europeo Cadetti (Under 17) riservata alla spada femminile, che si è disputata lo scorso fine settimana a Bratislava (Slovacchia).

Baratta è salita sul secondo gradino del podio assieme alle compagne azzurre Gaia Caforio, Carola Maccagno e Lucrezia Paulis nella prova a squadre per rappresentative nazionali.

La squadra azzurra ha superato nell’ordine la seconda squadra d’Israele per 45-28, la Francia per 45-29, la prima squadra d’Israele per 45-42 e, in semifinale, gli Stati Uniti per 39-38, prima di arrendersi in finale alla Polonia col punteggio di 38-45