Marassi, Roman Stefanzl:”Voglio un 2020 ricco di soddisfazioni per la nostra squadra”

Genova. Il Marassi, matricola del campionato di Promozione, girone B, sta disputando un buon campionato, mettendo in mostra giocatori di livello come Roman Stefanzl.

Come riassumeresti il tuo 2019?

“E’ stato un anno difficile per la mia vita privata, ma sotto l’aspetto calcistico è stato molto positivo – esordisce il forte centrocampista – prima a Bragno e poi con il Marassi”.

“In Val Bormida sono stato molto bene, ho fatto parte di una bella famiglia calcistica, poi per alcune divergenze non si è potuto proseguire il cammino sportivo… problemi di lavoro mi hanno fatto ritornare a Genova, al Marassi, società nella quale mi trovo a meraviglia, il mio rapporto è positivo con tutti i componenti della squadra e con lo staff tecnico.

Il Marassi è all’esordio nel campionato di Promozione…

“Il Marassi, pur giocando per la prima volta in questo campionato, sta superando, a pieni voti, ogni aspettativa, il girone è alquanto competitivo e molto intrigante, ho ritrovato giocatori che conoscevo come Bondelli, Raso, Brema (ndr, passato alla Praese nel mercato di dicembre), ed i giovani sono molto interessanti. Ci manca qualcosina per restare attaccati al gruppo di testa, ma siamo molto soddisfatti”.

So che ti sei recato in Argentina, la tua madre patria, la tua è stata una full immersion totale, vero Roman?

“Sono tornato a casa per motivi personali, in Argentina è estate, ne ho approfittato per allenarmi con un team “gaucho” di beach soccer, l’altra mia grande passione... per cui sono pronto e tirato a lucido per disputare un grande 2020 calcistico”.