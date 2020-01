Loggia piazza Banchi, Cinepassioni chiude i battenti. La mostra trasferita in altra sede

Genova. Le porte che restano chiuse e un post su facebook che non lascia spazio a dubbi: la stagione di Cinepassioni alla loggia della Mercanzia in piazza Banchi è finita.

Da oggi, infatti, non è più visitabile l’allestimento dedicato al cinema, che sarà presto trasferito in altra sede, ad oggi non nota, stando a quanto comunicato dai gestori attraverso i social network.

Una notizia che segue le scia di polemiche che aveva accompagnato la decisione della giunta di prorogare la permanenza di una mostra che ha diviso la città tra sostenitori e detrattori, separati dall’opinione sull’opportunità di sfruttare quegli spazi secolari per quelle installazioni in stile Hollywood.

Recentemente la giunta ha lanciato l’idea di fare di quello spazio il “museo della città” con una rivisitazione degli spazi interni, con soppalcature e altre soluzioni. Un altro vespaio: in tantissimo, infatti, avevano criticato il bozzetto, tra cui Italia Nostra, che avrebbe snaturato la struttura. Polemiche che avevano fatto fare un passo “di lato” alla amministrazione civica, che aveva dichiarato che il “disegno” non era definitivo.