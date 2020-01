Lingua genovese parlata e scritta, torna il corso dell’associazione A compagna

Genova. L’Associazione A Compagna, che si occupa da sempre di tenere viva le tradizioni e la lingua genovesi organizza un corso di genovese aperto a tutti.

Il corso avrà inizio questo mercoledì 8 gennaio alle 17e30 presso la Sala dei Chierici della Biblioteca Berio.

Non solo grammatica ma anche cultura per imparare a leggere e a scrivere in genovese, con inserti di storia della Repubblica di Genova. Il corso sarà tenuto in genovese da Franco Bampi, presidente della Compagna.

Le lezioni avranno cadenza settimanale e si terranno ogni mercoledì dalle 17.30 alle 18.30. L’ultima lezione si terrà mercoledì 29 maggio. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei 99 posti a sedere.

“Purtroppo per motivi di sicurezza non possono entrare più di 99 persone. Chi non è potuto entrare riprovi: dopo qualche lezione il numero dei partecipanti si stabilizza al di sotto dei 100 e tutti potranno liberamente partecipare”, scrivono dall’associazione. Il corso è organizzato in modo tale da recuperare le prime lezioni.