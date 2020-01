Genova. Trecento lavoratori di Leonardo in piazza oggi a Sestri ponente con corteo che sta bloccando via Siffredi.

La manifestazione, con due ore di sciopero. è stata indetta dall’rsu Fiom, Fim e Uilm per difendere l’automazione ( ex Elsag) e più in generale il sito produttivo di Genova, storia e fiore all’occhiello dell’industria genovese e italiana.

Foto 2 di 2



“Diciamo no a qualsiasi ipotesi di fuoriuscita dell’automazione dal perimetro Leonardo – scrive sulla sua pagina facebook il delegato Fiom Luca Curtaz – per la salvaguardia dei posti di lavoro, per la difesa di uno degli ultimi fortini del mondo del lavoro rimasti a Genova, per il futuro dei nostri figli”.

Il corteo terminerà alle ore 12.