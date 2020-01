Le ragazze di Gelatina premiate dal Gambero Rosso come miglior gelateria emergente

Genova. Ha aperto nel 2018 in via Garibaldi e si è già affermata, in breve tempo, come uno degli spot preferiti a Genova per i cultori del gelato e del cibo naturale. Non solo. Gelatina è più che una gelateria. E’ uno spazio dove fare colazione. Dove leggere e acquistare volumi dedicati alla cucina, sì, ma anche al design e al mondo della grafica.

Tutti motivi che hanno portato il Gambero Rosso, che pubblica ogni anno la guida Gelaterie d’Italia, a premiare Gelatina come migliore gelateria emergente d’Italia. La notizia è arrivata durante la presentazione al Sigep, fiera internazionale dedicata alla gelateria artigianale, al mondo della pasticceria e a quello del caffè.

Tra le 55 gelaterie italiane premiate con i “tre coni”, simbolo di qualità, anche la storica Profumo, in vico del Ferro, e la Cremeria Spinola di Chiavari.

Gelatina è stata fondata da Martina Francesconi, 35 anni, originaria del trentino e genovese d’adozione, insieme ad altre professioniste del settore e non. Può contare su uno staff tutto al femminile.