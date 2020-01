Lavori pubblici e progetti, tutti i nodi del ponente questa sera a Pegli in un’assemblea pubblica

Genova. Si preannuncia un appuntamento carico di temi molto caldi l’assemblea pubblica organizzata per questa sera, venerdì 10 gennaio alle 21, a Pegli nell’auditorium della scuola musicale Giuseppe Conte in via Cialli.

Un incontro chiesto da tempo dal territorio e che vedrà il sindaco Marco Bucci e parte della sua giunta (gli assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi e al Commercio Paola Bordilli oltre al consigliere delegato alla Partecipazione dei cittadini Mario Baroni) presentare ai cittadini i progetti per i quartieri che vanno da Multedo a Vesima, e i prossimi lavori pubblici in agenda.

Dalla passeggiata a mare di Voltri, al futuro dell’ex piscina Nico Sapio, dalla riqualificazione di edifici abbandonati al rilancio del commercio, sono numerose le partite aperte o ancora da aprire. Ed tutt’altro che improbabile che durante la riunione, che si preannuncia assai partecipata, non emergano tutti gli umori della popolazione su un altro argomento per cui si attendono risposte definitive da tempo, ovvero l’ipotesi di spostamento del polo petrolchimico.