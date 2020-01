Lavagna. Non è la prima volta che capita, nella località del Tigullio, ma in questa occasione il lavoro dei vigili urbani e delle guardie zoofile sembra essere messo a dura prova perché il cinghiale che è stato avvistato già in mattinata a Lavagna proprio non vuole farsi catturare.

La comparsa dell’animale selvatico è avvenuta tra i palazzi di corso Genova. Ad accorgersi del cinghiale alcuni residenti. In tanti poi, per tutta la giornata, hanno cercato di seguire le operazioni di sicurezza.

Foto 2 di 2



Gli addetti ai lavori hanno montato una sorta di gabbia attorno alla bestia per catturarla.