L’Anpi Casassa allunga sulla Voltrese

Genova. L’Anpi Casassa supera (2-1) il Torriglia. Bernini e compagni, in goal con Vio e Mincolelli, regolano un tenace Torriglia, a rete con Obino. I “partigiani” hanno quattro punti di vantaggio sulla Voltrese, fermata sul pareggio (1-1, Casabianca, Bianco) a Sori.

La squadra di mister Ragni è, a sua volta, raggiunta dalla Superba, vittoriosa (3-2) sul San Desiderio. Gli uomini di Pisani, sotto di due reti (Scano, De Ferrari) centrano la “remuntada” grazie a Mattera, Omorogbe e Liguori.

Il Multedo rafforza la quarta posizione in classifica, ad una sola lunghezza di ritardo da Voltrese e Superba, regolando con un netto 3-0 (tripletta dello scatenato Parisi) A Ciassetta.

Termina sul risultato ad occhiali (0-0) la gara tra Bargagli e Cà de Rissi. Il pareggio è un risultato che non accontenta entrambe le contendent,i che perdono punti importanti per i play off.

Il San Quirico, in vantaggio con Chiodetto, si fa raggiungere (al 90°, Serjani) dalla Cella, che tira un sospiro di sollievo per aver evitato la sconfitta.

Continua l’ottimo momento della Cogornese, capace di vincere (2-1) in casa dell’Olimpic. Molinelli e compagni, passati in vantaggio (al 70°) con Manfredi, vengono raggiunti (al 75°) dai padroni di casa con Abbaduto, ma approffittando anche dell’espulsione di Rucco (doppio giallo) segnano il match point (all’80°) con Bottini.

Tre punti d’oro, in chiave salvezza, per il Mura Angeli, vittorioso (1-0, Cipriani) in casa del Mignanego.