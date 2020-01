La Sampdoria si tuffa su Pjaca. Seguiti anche Sottil, Niane, Younes, La Gumina e Çetin

Genova. Apriamo con la secca smentita arrivata dal presidente dello Slovan Bratislava, Ivan Kmotrik, che ha sostenuto a chiare lettere l’inattendibilità delle voci che davano Dávid Strelec in partenza (verso Genova), cosicché quella che veniva data come una operazione in dirittura di arrivo, sembra essere definitivamente saltata.

I pezzi pregiati, messi sulle “bancarelle del mercato”, in casa Samp, sono Ronaldo Vieira e Gianluca Caprari. A fare un pensierino sull’ anglo/portoghese/guineense/, oltre a West Ham, Leeds e Burnley, si ci è messo pure l’Everton di Ancelotti, mentre l’ex Pescara continua ad attirare l’attenzione soprattutto di Sassuolo e Parma, con Fiorentina e Spal defilate.

Per tutelarsi da tale eventuale partenza “last minute”, il Doria sembra ponderare l’opportunità di aggiudicarsi Marco Pjaca, visti gli eccellenti rapporti con il club bianconero, sperando nella voglia di rivincita del croato, che dopo gli esordi promettenti nella Dinamo Zagabria, post acquisto da parte della Juventus, ha avuto due sfortunate esperienze con Fiorentina e Schalke 04.

Le strade alternative a Pjaca, portano innanzi tutto ad Amin Younes (ancora indeciso sulla sua futura destinazione), ma anche ad Antonino La Gumina dell’Empoli, oppure a Ibrahima Niane del Metz o al giovane viola, Riccardo Sottil, mentre per rinforzare la difesa il favorito è Yıldırım Mert Çetin, già chiuso, a Roma dagli intoccabili Smalling e Mancini (oltre alla terza scelta Fazio) e che ora si è visto azzerare ogni spazio, dopo l’ingaggio di Roger Ibañez. Il difensore turco, tuttavia, è nel mirino anche dell’ Hellas Verona.

Operazioni adesso ipotizzabili (magari abbinate alla cessione di Caprari), anche perché, nel frattempo, il conto economico della Sampdoria ha modo di sorridere, visto che il Manchester United ha annunciato l’accordo, con lo Sporting Lisbona, per il passaggio ai Red Devils di Bruno Fernandes, che era stato ceduto ai lusitani, con una clausola che prevedeva una percentuale sulla futura rivendita.

Infine, derby calabrese per Capezzi, dato che il Crotone sta cercando di soffiare il centrocampista al Cosenza.