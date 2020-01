Genova. La PSA Olympia comincia l’anno nuovo esattamente come aveva finito quello vecchio: con una vittoria. A dare semaforo verde alle leonesse di coach Matteo Zanoni questa volta sono state le ragazze del Caselle Volley, formazione che aveva chiuso il 2019 come terza forza del campionato.

Una vittoria importante per le genovesi, non solo perché conferma la bontà del lavoro fin qui messo in campo ma anche perché permette di proseguire il cammino in testa alla classifica, tenendo a distanza le dirette avversarie.

Il primo set vede le ragazze di casa portarsi in vantaggio grazie al 25-18 finale. Nella seconda frazione arriva la reazione della formazione ospite che pareggia i conti imponendosi per 22-25. I due set decisivi per la PSA arrivano grazie ad un duplice 25-20 che chiude i conti fissando il risultato sul 3 a 1. Per l’Olympia è la nona vittoria in dieci incontri.

“Complimenti a tutte le ragazze – commenta il patron gialloblù Giorgio Parodi -. Questa era una partita non facile ma loro sono riuscite a rimanere lucide e concentrate, guadagnandosi meritatamente i tre punti. Onore al Caselle, davvero un’ottima squadra. Voglio poi fare un grande in bocca al lupo di pronta guarigione alla nostra Sveva Tonello, infortunatasi alla caviglia durante il terzo set. Questa vittoria la dedichiamo a lei”.

Sabato 18 gennaio alle ore 21 l’Olympia tornerà in campo per la prima trasferta del 2020, in casa dell’ostica L’Alba Volley.