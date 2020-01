Genova. La PSA Olympia si riscatta immediatamente e torna al successo con un perentorio 3 a 0 nel derby ligure contro l’Acqua Calizzano Carcare. Partita mai in discussione che le ragazze di coach Matteo Zanoni chiudono in poco più di un’ora con i seguenti parziali: 25-18, 25-13, 25-10.

Con questi tre punti la squadra gialloblù si laurea campione d’inverno e guadagna l’accesso alla Coppa Italia. Questo risultato prestigioso fa entrare di diritto la società genovese nella storia del volley femminile nazionale come prima società ligure a centrare questo obiettivo.

In classifica, a metà percorso, la PSA Olympia Genova è prima con 29 punti conquistati in 12 gare. Sabato 9 febbraio alle ore 18 sarà ospite del Volley 2001 Garlasco che è secondo a meno 2, per un durissimo scontro al vertice. Prima, però, sarà Coppa Italia.

“Non poteva finire meglio questo girone di andata, abbiamo centrato l’obiettivo dell’accesso alla Coppa Italia e mai nessuna squadra ligure era riuscita in questa impresa. Prime del girone di andata e il derby vinto nettamente. Abbiamo un gruppo fantastico di atlete e uno staff tecnico di eccellenza, mix giusto per arrivare a certi risultati. Questo record lo dedico a tutte loro, si meritano un palcoscenico di livello” commenta il patron gialloblù Giorgio Parodi.

“Con questo risultato – ribadisce Parodi – entriamo nella storia del volley femminile nazionale come prima società ligure a centrare questo obiettivo. Volevo ringraziare personalmente e dedicare questo risultato a una mia atleta che ha sempre creduto in me e che in questo progetto è stata sempre al mio fianco, il nostro capitano Giulia Bilamour”.

Primo appuntamento fissato per sabato 1 febbraio, alle ore 18 al Palaoympia, ma vediamo nel dettaglio il calendario completo del girone triangolare dei quarti di finale della Coppa Italia:

sabato 1 febbraio ore 18

PSA Olympia vs Busa Foodlab Gossolengo

mercoledì 5 febbraio ore 21,15

Busa Foodlab Gossolengo vs Warmor Volley Gorle

martedì 11 febbraio ore 21,15

Warmor Volley Gorle vs PSA Olympia