Genova. Una conferenza stampa del tutto informale, tra sberleffi alla politica e coretti improvvisati – e non poteva essere diversamente – quella che nella sala della Trasparenza della Regione Liguria ha presentato il nuovo spettacolo della Baistrocchi, la compagnia teatrale goliardica genovese che nel nome dell’ironia e della solidarietà calca le scene da 107 anni.

Dopo il sold out registrato lo scorso anno nei teatri genovesi con “Su e Giù… per le scale”, la Bai torna con il debutto il prossimo 31 gennaio al Politeama Genovese con “Baciami Stupido”. La regia è di Edoardo Quistelli che è anche l’autore dei testi.

di 5 Galleria fotografica Baistrocchi 2020









Si prosegue al Politeama prima di spostarsi allo storico Teatro Verdi di Sestri Ponente – dove sarà possibile parcheggiare durante gli spettacoli – per poi affrontare la Tournée di Milano al Teatro San Babila. L’obbiettivo della compagnia non è soltanto quello di far ridere il suo pubblico ma anche quello raccogliere fondi in beneficienza per l’associazione Gigi Ghirotti.

Paillettes e piume, corsetti e mutandoni ma non solo per uno show di “rivista” che come sempre proporrà momenti di puro divertissement ma anche parodia e satira politica, tra musica e canzoni rivisitate, sketch, coreografie e improvvisazioni.

La storia. Fondata nel 1913 da Mario Baistrocchi, tenente – studente di Giurisprudenza , caduto sul fronte della Prima Guerra Mondiale, da oltre un secolo la “Bai” porta in scena studenti universitari ed ex dell’Ateneo Genovese. E’ formata esclusivamente da attori e ballerini maschili che salgono sul palcoscenico “en travesti”. Nella sua storia la Baistrocchi ha visto passare sul suo palcoscenico giovanissime promesse diventate poi celebrità nel mondo dello spettacolo e della musica: Paolo Villaggio, Enzo Tortora, Popi Perani, Umberto Bindi, Fabrizio De Andrè, Maurizio Crozza, Ugo Dighero, Maurizio Lastrico, Enzo Paci.

DATE “BACIAMI STUPIDO”:

Politeama Genovese:

31 Gennaio ore 21

01 Febbraio ore 21

02 Febbraio ore 16

Teatro Verdi Sestri Ponente:

08 Febbraio ore 21

09 Febbraio ore 16

15 Febbraio ore 21

16 Febbraio ore 16

22 Febbraio ore 21

23 Febbraio ore 16

Teatro San Babila Milano:

06 Marzo ore 20.30

07 Marzo ore 20.30

08 Marzo ore 15.30