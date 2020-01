Kobe Bryant, “one last shot”: tutti sotto canestro per ricordare il campione americano

Genova. Una giornata di basket collettivo, in tutte le città del mondo (o quasi), per ricordare Kobe Bryant, la leggenda dell’Nba scomparso in un tragico incidente aereo lo scorso 26 gennaio.

L’iniziativa nata e diffusasi in rete, si sta diffondendo a livello globale grazie all’hastag #onelastshot: l’appuntamento è domenica 2 febbraio, e per Genova gli appassionati si sono dati appuntamento presso il campo del Cus di via Monte Zovetto.

Tantissimi gli appuntamenti anche in altre città del nostro paese: unica “regola” quella di giocare a basket, a prescindere dal livello di ognuno, e divertirsi. Sulla rete poi saranno raccolte le immagini e i video postati con questo hastag, per un ricordo collettivo del grande campione diventato, suo malgrado, leggenda.